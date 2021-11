La "Madama Butterfly" messa in scena in 60 minuti dal Circolo Catalani

Altri articoli in Piana

venerdì, 26 novembre 2021, 19:14

Chi lo afferma è il comitato per Lunata e i suoi abitanti che sostiene che l'amministrazione comunale, l'azienda e la cittadinanza si sono sempre dichiarati favorevoli perchè comporterebbe maggiori vantaggi per tutti a partire dalla facilità di accesso allo stabilimento e alla scorrevolezza del traffico sulla Pesciatina per una migliore...

venerdì, 26 novembre 2021, 14:59

Sarà posticipata al 15 dicembre la scadenza delle bollette dell'acconto Tari 2021 che sono state recapitate ad alcune utenze non domestiche in una data a ridosso della data di scadenza fissata al 10 novembre

venerdì, 26 novembre 2021, 14:54

L'amministrazione comunale mette a disposizione 190 mila euro provenienti da un fondo ministeriale previsto dal 'Decreto Sostegni bis'. Bando in pubblicazione ad inizio dicembre

venerdì, 26 novembre 2021, 14:00

E' stata inaugurata ieri pomeriggio al Museo Athena di Capannori la mostra di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere e dei pregiudizi che la nascondono intitolata 'What Were You Wearing?-Com'eri vestita?"

venerdì, 26 novembre 2021, 13:45

Una panchina rossa per sottolineare il sangue versato da chi non c'è più. Una panchina rossa per sottolineare l'assenza di chi è stata uccisa, con un pensiero rivolto a Carmela Fontana e a Silvia Manetti, entrambe uccise dal proprio compagno, entrambe vittime di femminicidio

venerdì, 26 novembre 2021, 13:39

Il nuovo bando emanato dall’amministrazione di piazza Felice Orsi riguarda iniziative ed eventi svolti nel 2020 e finalizzati, come si legge nel documento, “alla tutela della persona e della comunità, allo sviluppo dell’aggregazione giovanile, alla diffusione dello sport”