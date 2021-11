Piana



Letture per bambini al polo culturale Artemisia

martedì, 9 novembre 2021, 12:45

In occasione della 'Settimana Nazionale di Nati per Leggere' che si svolge dal 13 al 21 novembre al polo culturale Artèmisia di Tassignano (sala Pardi) si svolgeranno letture a cura delle lettrici volontarie di 'Nati per leggere' rivolte ai bambini dai 18 mesi ai 6 anni e i loro familiari. Le letture si svolgeranno sabato 13 novembre dalle ore 10 alle ore 11 per la fascia di età dai 18 ai 36 mesi e sabato 20 novembre dalle ore 10 alle ore 11 per la fascia di età dai 3 ai 6 anni.

Per partecipare è necessaria la prenotazione alla mail artemisia@comune.capannori.lu.it specificando nome, cognome e fascia d'età. Il limite massimo sarà di 12 bambini per ciascuna iniziativa che dovranno essere obbligatoriamente accompagnati. E' obbligatorio il Green Pass.