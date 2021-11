Piana



Menesini intervitato da un giornalista giapponese su strategia rifiuti zero

giovedì, 4 novembre 2021, 11:52

Il sindaco Luca Menesini ha ricevuto ieri (mercoledì) in comune il giornalista giapponese, Ishii Toru dell'importante quotidiano 'The Asahi Shimbun', per un'intervista sulla Strategia Rifiuti Zero. L'interesse della stampa straniera per quanto viene fatto sul territorio comunale nel campo della gestione dei rifiuti e nell'adozione di buone pratiche per ridurre gli scarti, dimostra che Capannori è sempre più un modello a livello internazionale su questi temi. Ishii Toru ha anche incontrato Rossano Ercolini, responsabile del Centro di Ricerca Rifiuti Zero.