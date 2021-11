Montecarlo all'assemblea nazionale delle città del vino

Altri articoli in Piana

venerdì, 26 novembre 2021, 12:47

Turno sfavorevole quello appena terminato per le squadre del settore agonistico del Basket Femminile Porcari mentre le senior si impongono in trasferta con il Basket Pomarance

giovedì, 25 novembre 2021, 19:25

Ripartenza, a Porcari, fa ancora una volta rima con concretezza. Dopo aver destinato oltre 300mila euro al sostegno dei nuclei familiari resi più fragili dal perdurare dell'emergenza coronavirus, l'amministrazione comunale riserva ora 120 mila euro di risorse a un nuovo bando rivolto alle imprese e ai professionisti del territorio

giovedì, 25 novembre 2021, 18:13

Sarà riqualificato il parcheggio situato in via di Sant'Andrea a Massa Macinaia. La giunta ha approvato il progetto definitivo in linea tecnica dell'intervento che prevede un investimento di circa 100 mila euro

giovedì, 25 novembre 2021, 13:44

In occasione della 'Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne' questa mattina (giovedì) al parco pubblico di Capannori è stata inaugurata una 'panchina rossa' dedicata a tutte le donne vittime di violenza

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:02

Approvato dalla giunta il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione riguardanti la mobilità e l'illuminazione di un tratto di via Don Aldo Mei e di via dei Colombini a Capannori che prenderanno il via entro la fine dell'anno

mercoledì, 24 novembre 2021, 22:02

Altopascio è Natale: la cittadina del Tau si prepara a calarsi nell'atmosfera natalizia e a offrire, per oltre un mese, iniziative e occasioni per trovarsi in paese, fare acquisti, divertirsi insieme