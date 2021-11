Piana



Montecarlo: buoni spesa e contributi per le utenze domestiche

venerdì, 5 novembre 2021, 13:38

L'amministrazione comunale di Montecarlo prosegue nell'azione di sostegno a favore dei cittadini che si trovano in difficoltà con misure di solidarietà in diversi ambiti.

Dopo il bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione, aperto fino al 15/11, è previsto un bonus utenze a favore di persone e/o famiglie in condizione di disagio economico e sociale anche in seguito alla situazione emergenziale in atto causata dalla diffusione del covid-19 , oltre a misure straordinarie di solidarietà alimentare e di prima necessità attraverso buoni spesa.

Per la determinazione del Bonus utenze vengono definite due fasce di reddito:

• Fascia A cittadini con un ISEE in corso di validità inferiore compreso tra € 0,00 e € 6.000,00;

• Fascia B cittadini con un ISEE in corso di validità superiore compreso tra € 6.000,01 ed inferiore ad € 13.000,00.

L'entità del buono è fissata in:

• fino ad un massimo di € 500,00 per i BENEFICIARI DELLA FASCIA A fino ad esaurimento delle

somme;

• fino ad un massimo di € 300,00 per i BENEFICIARI DELLA FASCIA B, fino ad esaurimento delle

somme.

Il suddetto buono sarà finalizzato al pagamento delle seguenti tipologie di utenze:

o Tari

o Utenze gas

o Utenze acqua

o Utenze energia elettrica.

In riferimento all'assegnazione dei buoni spesa alimentari e generi di prima necessità la determinazione del buono è commisurata al n. dei componenti il nucleo familiare a settimana fino ad esaurimento delle risorse :

1 persona Euro 50,00 – 2 persone Euro 80,00, 3-4 persone Euro 120,00, 5 o più persone Euro 150,00.

Tutte le misure di solidarietà sono comulabili fra loro e con gli altri provvedimenti adottati dall'amministrazione comunale e con tutti i contributi erogati.

"In seguito all'emergenza epidemiologica causata dalla diffusione del Covid-19 che ha inevitabilmente generato una situazione di disagio sociale ed economico per molte famiglie del territorio – commentano gli assessori al bilancio Andrea Tocchini e alle politiche sociali Pieretti Simona – è importante intervenire con aiuti economici a sostegno delle classi più deboli e maggiormente colpite dalla situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo. Ringraziamo l'ufficio ragioneria e sociale per la dedizione l'impegno che mettono nello svolgere il loro lavoro a sostegno della comunità".