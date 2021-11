Piana



Morto Vincenzo Bigongiari, il ricordo di Giorgio Del Ghingaro

martedì, 16 novembre 2021, 00:12

di giorgio del ghingaro

Entrai titubante, da neo presidente dell’azienda partecipata di gestione dei rifiuti, nella sua stanza di assessore all’ambiente della giunta Micheloni.

Andavo a chiedere soldi, tanti, che il Comune di Capannori doveva dare all’Ascit.

Ero un pischello incravattato e lui un politico navigato. Mi squadró e mi disse: “Non mi chiedere niente, tanto non ce l’ho e promesse non te ne voglio fare”. E con questo mi pagó.

Mi arrabbiai. Lui no, rimase calmo e sorridente, mi fece sfogare e poi mi spiegó tranquillamente come si sta al mondo. Soprattutto in politica.

Da quel giorno con lui ho avuto un rapporto speciale, sentivo di stargli simpatico, sentivo che nei miei confronti aveva quasi un istinto di protezione.

Imparai a fidarmi, ad accettare i suoi consigli, a confrontarmi con sincerità e soprattutto a volergli bene. Anni dopo fu un convinto sostenitore della mia candidatura a sindaco e mi accompagnò da complice in una durissima campagna elettorale, sostenendo tranquillamente che siccome piacevo a quelli che votavano lui, avremmo vinto e mi accompagnava di casa in casa, di famiglia in famiglia: “Se ti conoscono ti votano.” Diceva sicuro e io gli andavo dietro rassicurato e, riguardandomi oggi, inconsapevole e temerario.

Lo volli al vertice di una partecipata e lottai per confermarlo, continuai ad ascoltarlo e soprattutto a fidarmi quando mi diceva: “hai la testa troppo dura”. È stato per me una presenza vera, sincera a tratti affettuosa.

L’ultima volta che l’ho incontrato non m’ha riconosciuto, ma ha fatto finta di sì ed io ho fatto finta di non essermi accorto della sua forzata smemoratezza. Probabilmente sì è anche dimenticato la mie visite, chiamato a rapporto, a casa sua dopo che avevo litigato con i suoi colleghi di partito, o delle cene carbonare perché “mi devi dì che voi fa”, o di quei giri al mercato con i volantini in una mano e nell’altra il mio gomito per presentarmi mezzo mondo.

Ma anche se si è dimenticato tutto questo, compreso il mio nome, non conta, perché poi alla fine non ha valore solo quello che siamo ma anche quello che siamo stati.

E Vincenzo Bigongiari per me è stato autorevole, influente e soprattutto caro.