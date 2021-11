Piana



Novemila euro per famiglie in difficoltà di Porcari

martedì, 30 novembre 2021, 17:30

“Buoni a Natale” per famiglie in difficoltà. E’ questa la nuova iniziativa benefica della Fondazione Giuseppe Lazzareschi che, in collaborazione con l’Associazione Porcari Attiva, ha stanziato novemila euro in buoni regalo per i nuclei familiari più bisognosi segnalati dai servizi sociali del Comune.

I buoni, da 10 e 25 euro, consegnati nei giorni scorsi a ogni famiglia residente, potranno essere utilizzati per gli acquisti di Natale nei negozi di Porcari di abbigliamento, calzature, pelletterie, articoli da regalo, o per recarsi in centri estetici, parrucchieri, ristoranti e pizzerie che hanno aderito all’iniziativa.

Le famiglie destinatarie dell’aiuto sono state individuate tenuto conto del numero dei componenti, di figli minori, della presenza di persone diversamente abili o di gravi situazioni in cui versano donne o minori vittime di violenze domestiche.

“Dopo Porcari si attiva del 2020 e Porcari si ri-attiva di quest’anno, due progetti in sostegno dei commercianti duramente penalizzati da lunghi periodi di ridimensionamento o di stop dell’attività a causa della pandemia – dice Cristina Lazzareschi, direttore della Fondazione Giuseppe Lazzareschi – con l’avvicinarsi delle festività natalizie abbiamo pensato di offrire un aiuto più concreto alle famiglie porcaresi in comprovate situazioni di difficoltà per rendere più leggere e, ci auguriamo, più spensierate le feste che stanno per arrivare”.

I buoni regalo potranno essere utilizzati senza limiti di spesa nei 27 negozi di Porcari che hanno aderito al progetto, fino al 31 dicembre.