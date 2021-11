Piana



Pomeriggio ecologico: appuntamento sabato 6 novembre a Spianate

giovedì, 4 novembre 2021, 17:06

Torna l'appuntamento con il Pomeriggio Ecologico ad Altopascio, in programma sabato 6 novembre, dalle 14.30, nella frazione di Spianate.

Si tratta di momenti dedicati alla comunità e rivolti alla comunità, che viene chiamata a raccolta per prendersi cura del territorio, dei parchi, degli spazi pubblici che appartengono all'intero paese. Stavolta a organizzare l'iniziativa è il Centro Commerciale Naturale di Spianate, in collaborazione con il Comune di Altopascio e con Ascit: il ritrovo sarà al parco di via Bruno Nardi di Spianate e da lì il gruppo di volontari, costituito da cittadini di tutte le età, si sposterà nella frazione per rimuovere i rifiuti e ripulire le aree pubbliche del territorio.

Tutta i cittadini possono partecipare all'iniziativa di sensibilizzazione: si consiglia di indossare un abbigliamento comodo e adeguato alla giornata e di portare con sé guanti e, eventualmente, altro materiale ritenuto necessario, come pinze o rastrelli.