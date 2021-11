"Puliamo il mondo", domenica di volontariato ambientale a Porcari

Altri articoli in Piana

venerdì, 12 novembre 2021, 16:10

C'è grande curiosità e interesse per rivedere l'ex mister rossonero Corrado Orrico che lunedì 15 novembre, alle ore 18, presenzierà a Capannori, nella sala consiliare del Palazzo comunale, alla presentazione del libro sulla storia dello sport lucchese "L'Oro di Lucca" del giornalista e scrittore storico Paolo Bottari

venerdì, 12 novembre 2021, 14:49

Il consiglio comunale nella seduta di ieri ha approvato all'unanimità due mozioni sul Superbonus 110% per la riqualificazione energetica degli edifici presentate dal capogruppo del Pd Guido Angelini a nome di tutti i gruppi consiliari e come proponente e dal capogruppo di Fratelli d'Italia Matteo Petrini con un emendamento della...

venerdì, 12 novembre 2021, 14:47

Stamani a Lammari, in occasione del 18° anniversario della strage di Nassiriya si è tenuta una cerimonia di commemorazione promossa dall'amministrazione comunale, per ricordare le vittime dell'attentato alla base italiana dei Carabinieri in Iraq in cui alle ore 10.40 del 12 novembre 2003 persero la vita 19 italiani, di cui...

venerdì, 12 novembre 2021, 10:23

A Porcari sono pochi gli spazi destinati a chi si occupa di sport e disabilità? A domandarselo è il consigliere comunale, Massimo Della Nina

giovedì, 11 novembre 2021, 16:00

Sarà restaurata la marginetta votiva situata a Camigliano, sullo 'Stradone' nel tratto compreso tra via Delle Pianacce e via Delle Ralle. La giunta ha approvato il progetto definitivo del restauro conservativo dell'edicola sacra, che versa in condizioni di forte degrado, prevedendo un investimento di 80 mila euro

giovedì, 11 novembre 2021, 13:46

Anche il comune di Porcari, per la prima volta, ha la sua commissione per le pari opportunità. Un passaggio storico, sancito dal voto unanime del consiglio comunale del 3 novembre, verso i valori inclusivi promossi dalla stessa Costituzione della Repubblica italiana