Raccolti 1.900 euro per sostenere l'associazione Luna

mercoledì, 24 novembre 2021, 12:35

Una giornata di shopping e concreto sostegno per le donne e i minori vittime di abusi e violenze. Sono stati raccolti circa 1900 euro domenica scorsa (21 novembre) al centro commerciale La Torretta di Porcari per la seconda edizione di Svuota l'armadio e non solo.

Un'iniziativa nata da un'idea della designer di bigiotteria Cinzia Sodini e organizzata dal Comune con la collaborazione dei commercianti di Porcari Attiva per contribuire, con il ricavato della vendita di articoli di magazzino a prezzi simbolici, alle attività di contrasto alla violenza di genere dell'associazione Luna.

“La violenza ha tante facce: sessuale, economica, psicologica, fisica. Solo in provincia di Lucca – dice Francesca De Toffol, consigliera con delega alle pari opportunità – ci sono stati 14 femminicidi negli ultimi 15 anni: un dato crudo diffuso ieri dall'osservatorio regionale, che ha reso orfani 41 minori. Non dobbiamo abbassare la guardia né stancarci di operare una cultura di civiltà e rispetto in ogni agire. Siamo davvero felici di come è andata l'iniziativa di domenica scorsa, leggera e profonda al tempo stesso. Al punto che la replicheremo a marzo. Ringrazio tutti i commercianti che anche questa volta hanno risposto con slancio e sensibilità a un'iniziativa a sfondo sociale”.

Oltre alle creazioni di Cinzia Sodini, le tante persone che da tutta la Piana hanno voluto partecipare alla domenica di Svuota l'armadio e non solo hanno potuto trovare sugli espositori articoli di Vitalina, 7 Nodi, Quick moda, Giuseppe Fanucchi, Cristina ed Esterina, Ottica Renata, Sartoria in Borgo, libreria Bella Storia, parrucchiera La casa dei colori. All'aperitivo hanno invece contribuito L'angolo del vizio, Pane e poi e la pasticceria Toschi. Gli organizzatori ringraziano anche Toilette Ricci per aver messo i propri locali a disposizione dell'iniziativa.