Scoperta una targa in ricordo di Ada Tiné alla biblioteca di Camigliano

martedì, 30 novembre 2021, 17:09

Questa mattina nella sala grande della biblioteca comunale 'Mario Tobino' di Camigliano, gestita in collaborazione con l'associazione 'Amici del Libro', è stata scoperta una targa in memoria di Ada Tinè (1942-2019) bibliotecaria e socia fondatrice dell'associazione 'Amici del Libro'. Presenti all'iniziativa l'assessore alla cultura, Francesco Cecchetti, Giancarlo Mungai, presidente dell'associazione 'Amici del Libro', insieme ad alcuni soci, Gioia Giuliani, dirigente dell'Istituto Comprensivo di Camigliano e Luigi Filippi ex presidente della ex Circoscrizione.

Ada Tinè profuse grande impegno nel far nascere la biblioteca di Camigliano e negli anni si è sempre dedicata con competenza e passione alla sua gestione, ed è per questo che stamani si è tenuta questa iniziativa in suo ricordo.