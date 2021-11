Piana



Se n'è andato il buon legionario...

lunedì, 8 novembre 2021, 22:37

di massimo raffanti

Trovato morto un settantenne di San Ginese di Compito. Il decesso è stato attribuito ad un probabile malore che lo ha colto nella sua abitazione. Luigi Dal Porto, un uomo gentile quanto eccentrico, ma sempre pacifico e ben disposto verso gli altri, conduceva una vita solitaria ed appartata. Ricca di una dignitosa povertà e di tanti suoi celati segreti.

Non aveva più genitori, né si era mai sposato e da anni godeva di una piccola pensione. Che certo, visto l'esiguo ammontare, non l'aveva mai agevolato nella ristrutturazione di un'ormai faticente abitazione.

Una costruzione col tetto puntellato ed in assenza di un qualsivoglia riscaldamento centralizzato. Luigi, in quella sua poetica vita da Ligabue, che in troppi senza mai porgli un aiuto definivano da "barbone", sapeva coltivare la terra, ma, soprattutto, con le proprie mani testimoniava un suo passato lavorativo da raffinato metalmeccanico.

Era anche un inventore e a chi, raramente, lo andava a trovare, i suoi discorsi su fisica, chimica e meccanica erano quasi all'ordine del giorno. Anni fa sparì nel nulla, qualcuno dice per un quindicennio.

Si parlò di una sua lunga militanza nella Legione Straniera.

Di questo lui non parlava mai ed una volta ricomparso a San Ginese, non furono pochi coloro che notarono una sua crescente trascuratezza vestiaria. Qualcosa in lui era cambiato. Lo trovavi ogni giorno sulla strada, in quella sua sgangherata Ape. Dove ogni giorno collocava una bici la cui trazione a catena aveva voluto singolarmente alimentata a braccia e non certo a pedali.

Un uomo buono, sincero e libero, la cui quotidiana frequenza al vicino supermercato, da sempre incoraggiava a scambiarci due parole.

Qui incontrava i pochi amici che certo, a differenza di troppi, non l'avevano mai isolato o canzonato.

In proposito mi raccontò come in un recente passato, alcuni compaesani oltre a prenderlo in giro per quella sua singolare esistenza, non avevano esitato con un articolato esposto, a farlo multare per una corte poco ordinata ed a loro detta antigenica.

E pensare - riferiva - che fra i tanti che lo avevano fatto punire per oltre 500 euro, qualcuno ben apparteneva ad una parte politica ed a una affettività umana da sempre invocante nessuna discriminazione di genere. Incongruenze mai spiegate. Da solo, troppe volte al freddo e con una solitudine che, negli anni si era fatta sempre più scura, lui, non si lamentava.

Anzi sorrideva a tutti: come sempre.

Umile e buono come un bambino cresciuto, come un essere che non comprendeva più il mondo. Lo testimoniava un'intelligenza desueta, certo superiore alla media. Pochi giorni fa se n'è andato in cielo.

Non prima di aver voluto leggere il mio ultimo libro che, appunto, di filosofia e di romanzate vite, tratta.

Ciao Luigi, onore.