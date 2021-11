Torna l'attività ludico-motoria nelle scuole dell'infanzia di Capannori grazie al progetto dell'associazione Slurp

Altri articoli in Piana

domenica, 28 novembre 2021, 08:35

Un'auto è finita fuori strada stanotte, intorno alle ore 00.30, a Montecarlo, Via Poggio Baldino prima. La conducente, rimasta intrappolata all'interno dell'abitacolo, è stata estratta dai pompieri, per poi essere affidata ai sanitari del 118

sabato, 27 novembre 2021, 12:22

Approvato il progetto definitivo dell'intervento che prevede il rifacimento del manto di copertura, nuovi infissi, la realizzazione di un auditorium e l'insonorizzazione di tutte le aule

sabato, 27 novembre 2021, 10:32

Il centro educativo 'Piccola Artèmisia' di via Guido Rossa a Capannori promuove l'iniziativa 'Natale in favola'. Il primo appuntamento intitolato “La lanterna di Babbo Natale' è in programma martedì 30 novembre alle ore 16.00 e prevede letture a bassa voce e un laboratorio creativo dedicato ai bambini dai 6 anni

sabato, 27 novembre 2021, 10:18

E' quanto esorta il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, che a Capannori ha incontrato residenti e titolari di attività commerciali ed economiche

sabato, 27 novembre 2021, 09:02

Sabato 20 novembre, nell’Auditorium Vincenzo Da Massa Carrara presso il complesso Cavanis di Porcari ,il Circolo Amici della Musica “Alfredo Catalani” di Porcari e Lucca ha riportato l’ennesimo successo con la “Madama Butterfly” proposta col criterio “L’Opera in 60 minuti”, formula oramai abbastanza abituale per il Circolo stesso

venerdì, 26 novembre 2021, 19:14

Chi lo afferma è il comitato per Lunata e i suoi abitanti che sostiene che l'amministrazione comunale, l'azienda e la cittadinanza si sono sempre dichiarati favorevoli perchè comporterebbe maggiori vantaggi per tutti a partire dalla facilità di accesso allo stabilimento e alla scorrevolezza del traffico sulla Pesciatina per una migliore...