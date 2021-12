Piana



A Capannori sarà inaugurato un monumento all'esploratore Carlo Piaggia

martedì, 14 dicembre 2021, 13:49

di chiara grassini

A giugno 2022 sarà realizzato un monumento dedicato a Carlo Piaggia e posto davanti alla scuola primaria di Capannori. E' quanto emerso dalla conferenza stampa di stamani alla quale sono intervenuti il sindaco Luca Menesini, il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Raffaele Domenici,il direttore della Fondazione Ragghianti Paolo Bolpagni e l'artista fiorentina Claudia Leporatti che ha realizzato il bozzetto. L'iniziativa, grazie alla collaborazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si inserisce nel bicentenario della nascita del comune di Capannori che si celebrerà nel 2023.

Carlo Piaggia è stato un esploratore lucchese nato a Badia di Cantignano nel 1827 ed è conosciuto per aver compiuto tre spedizioni in Africa dove è entrato in contatto con le tribù locali. Il suo primo viaggio è iniziato dalla città di Khartoum lungo il corso del Nilo per poi arrivare in Sud Africa e nel Sudan. Durante le sue esplorazioni ha raccolto numerosissime notizie geografiche ed etnologiche e protagonista di importanti scoperte geografiche.

" A Capannori ci sono scuole dedicate all'esploratore così come via Carlo Piaggia e il gabinetto di storia naturale al liceo classico dove sono custoditi oggetti portati dall'Africa dallo stesso - ha affermato Luca Menesini mentre ha delineato la figura del lucchese originario di Badia di Cantignano".

Raffaele Domenici ha invece ricordato la pubblicazione dei doppi volumi dal titolo "Carlo Piaggia e le sue esplorazioni africane (1851-18829)" a cura di Luca Lupi con ricerche e testi di Giancarlo Caselli, Roberto Giovannini,MicheleQuirici, Antonio Romiti, Elisabetta Tomei, Paolo Emilio Tomei e Giorgio Tori.

La Fondazione Csaa di Risparmio di Lucca ha indetto un bando ed è stato vinto dall'artista fiorentina Claudia Leporatti che si è detta entusiasta, onorata e gratificata del progetto. Paolo Bolpagni, direttore della Fondazione Ragghianti e presidente della commisione composta da storici dell'arte, dall'architetto e membro del comitato scientifico Mauro Lovi, da Massimo Marsili e da studiosi di Carlo Piaggia.

"Sono stati proposti dei bozzetti di sei artisti di diversa estrazione artistica e di grande qualità - ha spiegato Bolpagni -. E' stato scelto quello di Claudia Leporatti perchè lo rappresenta con uno sguardo che guarda lontano e con un atteggiamento quotidiano che può favorire l'immedesimazione. Il bozzetto ha colto autenticamente lo spirito di Piaggia".

L'artista ha fornito maggiori dettagli sul bozzetto soffermandosi sul significato simbolo della stella polare sostituita da una farfalla.

"Ho sostituito la stella polare con una forma a farfalla, una specie individuata nel 1880 nei luoghi eplorati - ha spiegato Leporatti -. E' stata chiamata 'zaffiro del Piaggia' in omaggio ai suoi viaggi".