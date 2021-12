Piana



A Porcari si accende il Natale

venerdì, 3 dicembre 2021, 10:51

Un Natale luminoso come non mai e ricco di tante novità. E’ il Natale di Porcari, che avrà ufficialmente inizio domenica 5 dicembre con l’accensione delle luminarie, gli spettacoli, i Madonnari napoletani e i mercatini artigiani.

Una giornata per tutta la famiglia, organizzata dall’associazione Porcari Attiva, che culminerà con l’emozionante spettacolo “Christmas Show” delle fontane danzanti e con l’accensione delle luminarie per le strade del paese e in piazza Felice Orsi, che quest’anno sarà lo scenario, per la prima volta in assoluto, di uno scintillante spettacolo di luci fino al giorno dell’Epifania, con il contributo della Fondazione Giuseppe Lazzareschi.

Domenica, a partire dalle 10 i negozi rimarranno aperti per gli acquisti e i regali di Natale, oltre alle bancarelle artigiane per le strade del centro e in piazza Orsi, mentre la banda “Filarmonica A. Catalani” accompagnerà i visitatori con la sua allegria a partire dalle 15,45.

Per le vie del centro sarà possibile incontrare Babbo Natale con i suoi simpatici amici che sfileranno in una fiabesca parata sui trampoli, che farà stare grandi e piccoli con il naso all'insù.

Un altro suggestivo spettacolo sarà garantito, per la prima volta assoluta a Porcari, dalla Scuola Napoletana dei Madonnari. Straordinari artisti di strada che realizzeranno nelle vie del centro dipinti con gessetti colorati, vere e proprie opere d’arte capaci di creare emozioni uniche e irripetibili.

In piazzetta Uda torneranno (alle 15.45) le suggestive melodie natalizie del coro Gospel Freedom Singers che ci tufferanno nella calda atmosfera del Natale, mentre per i più piccoli, ma non solo, non poteva mancare lo spettacolo di marionette “Soul Wood” a cura di Silvia Diomelli. A filo, artigianali, scolpite nel legno e dipinte, daranno vita ad uno spettacolo in miniatura che accompagnerà a ritmo di musica grandi e piccini nel magico mondo delle favole natalizie.

Alle 17 tutti in piazza Orsi per assistere ai due momenti culminanti della festa: il conto alla rovescia scandirà il via ufficiale al Natale con l’accensione delle sfavillanti e inedite luminarie, a cui seguirà il gran finale con i giochi d'acqua, gli zampilli di fuoco, le luci e i colori delle fontane musicali danzanti, che renderanno l’atmosfera ancora più magica. La giornata proseguirà fino alle 19 per lo shopping natalizio.

Per tutto il periodo delle feste, i negozianti di Porcari saranno lieti di accogliere i clienti nel Centro Naturale Commerciale anche la domenica.