Altopascio è solidarietà: dopo il successo del 'Regalo sospeso' arriva la 'Calza sospesa'

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:59

Dopo il bel successo del "Regalo Sospeso", la solidarietà ad Altopascio non si ferma e anzi raddoppia. Fino al 3 gennaio, infatti, i cittadini avranno la possibilità di lasciare la "Calza sospesa" in una delle 57 attività del centro e delle frazioni che aderiscono al progetto.

I doni acquistati e lasciati sospesi per Natale sono già stati distribuiti alle famiglie altopascesi che vivono situazioni di difficoltà economica, grazie all'impegno e al coordinamento tra Caritas Spianate, Misericordia Altopascio e Auser Altopascio. Adesso, per chi vuole, è possibile tornare a compiere un gesto di solidarietà e vicinanza approfittando della festività di Befana: fino al 3 gennaio compreso, infatti, sarà possibile portare chicchi, cioccolata, caramelle o calze già pronte nei negozi di Altopascio, centro e frazioni. Chi vuole potrà lasciare nelle ceste anche un pensierino da acquistare direttamente in negozio. I dolci e i piccoli regali saranno poi raccolti e fatti arrivare ai bambini del territorio. Anche questa iniziativa è promossa dall'amministrazione comunale di Altopascio, insieme ai commercianti del paese, grazie anche alla collaborazione dei Centri commerciali naturali di Altopascio e Spianate.

Per conoscere il programma delle iniziative natalizie, cliccare qui: www.ioscelgoaltopascio.it.