Piana



Campionato Regionale A.S.D. Karate Shotokan Porcari, ragazzi alla prima esperienza

domenica, 5 dicembre 2021, 19:12

Campionato Regionale, la nostra prima gara di rinascita dopo l'esplosione del Covid, letteralmente, perché quattro dei nostri ragazzi sono riusciti a distinguersi nonostante la loro prima esperienza sul Tatami:

Anna Giannanti: 2° classificata nel Kata / 3° classificata nel Palloncino

Luca Renieri: 4° classificato nel Kata / 3° classificato nel Palloncino

Thomas Lorenzoni: 4° classificato nel Kata / 4° classificato nel Palloncino

Matteo Caruso: 1° classificato nel Kata / 2° classificato nel Palloncino

Un ringraziamento particolare va anche ai 3 accompagnatori, anche loro alla prima esperienza: Matteo Cortopassi, Sandro Silvestri e Lucia Scalone e ovviamente anche ai genitori che hanno accompagnato i loro bimbi permettendogli di gareggiare trascorrendo una mattinata in compagnia.

Chi volesse scoprire la nostra disciplina ci può trovare nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì al Palaludec in Via Romana Ovest a Porcari:

18:00 - 19:15 bambini dai 5 agli 11 anni

19:15 - 20:30 ragazzi dai 12 anni in poi ed adulti

La trasferta è stata realizzata anche grazie al contributo della Banca di Pescia e Cascina