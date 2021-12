Piana



Capannori, al via l'operazione 'Natale sicuro'

giovedì, 2 dicembre 2021, 13:54

Per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, in particolare per quanto riguarda i furti, ma anche altri episodi di microcriminalità, durante le festività natalizie, l'amministrazione Menesini ha varato l'operazione 'Natale sicuro'.

A partire da lunedì prossimo 6 dicembre e fino al 15 gennaio 2022 una pattuglia della polizia municipale di Capannori con tre agenti a bordo dal lunedì al sabato sarà presente nelle varie frazioni del territorio a rotazione fino alle ore 22.00.

La sua importante funzione sarà quella di controllare capillarmente strade, soprattutto quelle più abitate e con più presenza di attività commerciali, e luoghi pubblici, rispondendo anche in tempo reale alle varie segnalazioni che giungono dai cittadini. La pattuglia presterà servizio a rotazione nei vari paesi del centro, del nord e del sud.

"Con questa operazione intendiamo rafforzare la presenza della polizia municipale nei nostri paesi durante le ore serali, quale importante deterrente contro furti e altri atti di microcriminalità che purtroppo si stanno verificando sul nostro territorio - spiega l'assessore alla sicurezza urbana, Lucia Micheli -. Rispetto ai mesi estivi sono infatti aumentati i furti soprattutto nelle ore del tardo pomeriggio e della prima serata. Un servizio aggiuntivo con cui vogliamo dare una risposta concreta ai nostri cittadini, cercando di metterli al riparo in particolare dai furti, garantendo un presidio più forte della polizia municipale nelle varie frazioni nelle ore più critiche, considerando anche che in occasione delle festività le persone escono di più per fare gli acquisti natalizi e i commercianti spesso prolungano il loro orario di lavoro. Intendiamo ringraziare il Comando della polizia municipale per la disponibilità dimostrata nell'implementare il servizio di controllo sul territorio".