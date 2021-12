Piana : guamo



Da Moira Luchi al 'Caffè Sottopoggio' il Natale ha un sapore speciale

lunedì, 20 dicembre 2021, 16:20

di giulia del chiaro

Freschezza, tradizione gusto e tanta fantasia. Sono questi gli ingredienti “segreti” che, dagli anni novanta, fanno della pasticceria-bar Sottopoggio di Guamo un riferimento per la città. Punti di forza che si ritrovano nei prodotti natalizi firmati Sottopoggio.

Durante questo periodo dell’anno non possono mancare i classici dolci natalizi come il tronchetto, con diverse possibilità di farcitura (crema, zabaione e nocciola), il pandoro e il panettone di varie tipologie: classico con la scorza di arancia e cedro canditi, ai marroni e alla farina integrale e frutti di bosco semicanditi. Come ogni anno, poi, il mese di dicembre è l’occasione per inventarsi qualcosa di nuovo. Quest’anno è stato il turno di una ricetta classica dell’arte pasticcera italiana che ha saputo conquistare la clientela: si tratta del pan di Cecco che è una sorta di panforte ricoperto da una glassa al cioccolato.

Se il Natale è dei golosi, non è possibile scordarsi anche degli amanti del salato: la pasticceria ha pensato anche a loro prevedendo la produzione di panettoni gastronomici e un vasto assortimento di stuzzichini, tartine, voulevant e altri piccoli pezzi salati per l’antipasto o l’aperitivo delle feste.

L’attenzione per le materie prime, per i prodotti offerti e per la qualità, per cui l’attività si distingue da decenni, si ritrova anche nei cesti regalo incartati con gusto e grande cura. In negozio si possono trovare alcuni esemplari già pronti, ma i clienti possono anche comporre il proprio a seconda del gusto e delle esigenze. In attesa della Befana, infine, per i più piccoli, sono già in vendita le calze ricche di delizie e i befanotti artigianali da acquistare in un simpatico sacchetto regalo.

Per tutti i prodotti è possibile richiedere la consegna a domicilio o prenotare per il ritiro. Una novità degli ultimi mesi è che la pasticceria, tramite il comune di Capannori, ha aderito a Town for You, un marketplace di zona che consente di prenotare i prodotti desiderati direttamente da casa propria tramite la piattaforma a questo link: https://www.townforyou.com/.

Durante le festività il negozio sarà sempre aperto eccetto il 1° gennaio. Il giorno di Natale chiuderà alle 13.30. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0583.94169, visitare il sito della pasticceria (http://www.pasticceriasottopoggio.it/) oppure seguire la pagina Facebook “Pasticceria Sottopoggio” e il profilo Instagram “pasticceria_sottopoggio”.

Foto Ciprian Gheorghita