Piana



Disagi per la spesa, otto ore di sciopero alla Pam di Altopascio

giovedì, 23 dicembre 2021, 16:45

Otto ore di sciopero ancora da organizzare a livello locale sono state indette da Fisascat Cisl anche per il vendita Pam Panorama di Altopascio.



"Esiste un problema di demansionamento dei lavoratori costretti a fare le pulizie con il rischio non solo biologico, ma occupazionale per chi è in appalto - spiega Giovanni Bernicchi di Fisascat Cisl Lucca - , che si va a unire, a livello di gruppo, alla chiusura di un negozio nel Lazio e l'apertura da parte dell'azienda Pam della procedura di licenziamento per il 25% dei dipendenti di Campi Bisenzio. Per tutto questo l'azienda si è sottratta al confronto richiesto dalle OOSS per questa settimana rimandando il tutto a dopo le festività e ragion per cui si è attivato uno stato di agitazione a livello nazionale con 8 ore di sciopero da organizzare a livello locale. E per questo in questi giorni si fa presente che potrebbero esserci disagi nei punti vendita Pam".