Piana



FdI Altopascio: Biagini eletto vicepresidente della commissione bilancio

venerdì, 24 dicembre 2021, 15:52

Valerio Biagini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia è stato eletto vicepresidente nella prima seduta della commissione bilancio del comune di Altopascio.

"Ringrazio i colleghi commissari - commenta Biagini - per la fiducia che hanno riposta in me. Il settore finanziario del Comune è sicuramente centrale per disegnare il futuro della nostra comunità. Ultimamente ci sono state difficoltà dovute anche all'assenza del Responsabile del relativo servizio, difficoltà che ci auspichiamo vengano superate rapidamente. Come opposizione - conclude Biagini - non mancheremo di svolgere il nostro ruolo anche all'interno delle commissioni nell'interesse di Altopascio e degli altopascesi”.

Soddisfazione per l’importante nomina è stata espressa anche dal Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia Riccardo Giannoni, che ha sottolineato come la presenza del partito di Giorgia Meloni sia ormai una vera e propria realtà di riferimento ad Altopascio: “I cittadini hanno fin da subito visto nel circolo Fratelli d’Italia e nei suoi esponenti un interlocutore attento, attivo e coerente. Per questo, anche se ufficialmente siamo sul territorio altopascese solo dall’estate passata, abbiamo raccolto consensi e attestati di stima dalla cittadinanza e anche dalle forze politiche alleate e opposte, come dimostra la nomina di Biagini”.