Piana



FdI Altopascio interroga il consiglio sulla sicurezza

mercoledì, 22 dicembre 2021, 08:53

Sono state presentate, e saranno all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale di Altopascio (28 dicembre), le prime due interrogazioni da parte dei gruppi consiliari di opposizione (Fratelli d’Italia, Lega Salvini Premier, Spianate 1494, Noi-Badia e Marginone, Ora-Altopascio Presente).

Primo firmatario delle stesse il neoeletto Consigliere di Fratelli d’Italia Valerio Biagini di Fratelli d’Italia.

“Avevamo promesso - spiega Biagini - che saremmo stati al fianco dei nostri concittadini dando loro voce all’interno delle istituzioni e così sarà. Queste due interrogazioni sono solo il primo dei passi che farò in questi anni di Consiglio Comunale. Sicurezza all’interno dei cimiteri comunali e problematiche di sicurezza relative all’accesso alla Scuola Primaria di Badia Pozzeveri, sono i temi oggetto delle interrogazioni. Questioni che stanno a cuore a molti concittadini che ci hanno contattato”.

Ecco nel dettaglio di cosa trattano le due interrogazioni:

SICUREZZA CIMITERI

Visti i numerosi furti e atti di vandalismo che si sono registrati all'interno dei cimiteri e che non garantiscono la sicurezza dei visitatori ed il decoro e il doveroso rispetto delle tombe dei loro cari, si chiede, in primis, come venga gestita al momento la sicurezza dei cimiteri comunali, dagli accessi ai filmati delle telecamere agli ingressi, alla presenza del custode e soprattutto in che modo l’Amministrazione Comunale voglia intervenire per scongiurare nuovi episodi come quelli che si susseguono da tempo.

PERICOLOSITA’ INGRESSO SCUOLA PRIMARIA DI BADIA POZZEVERI

Nel rispetto delle norme anti-covid-19, le classi che hanno le aule al piano superiore della Scuola Primaria di Badia Pozzeveri entrano nel plesso utilizzando le scale antincendio. Una soluzione che però ha creato dei problemi di sicurezza tanto che sono già noti due casi di infortunio tra i bambini per cadute. Viene quindi chiesto se l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la direzione didattica dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, abbia intenzione di intervenire per garantire un accesso sicuro a tutte le classi del plesso.