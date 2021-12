Piana



FdI: "Preoccupante escalation di furti nella Piana di Lucca"

mercoledì, 1 dicembre 2021, 15:02

"Siamo molto preoccupati per l'escalation di furti nelle abitazioni della Piana di Lucca. I furti danneggiano le abitazioni, privano i proprietari dei beni di famiglia o frutto dei sacrifici di una vita, e mettono a rischio l'incolumità delle persone sotto scacco dei malviventi. Si chiede di aumentare i controlli installando telecamere di sorveglianza sulle strade principali in modo tale da poter essere in grado di individuare le targhe dei veicoli per risalire ai ladri di turno. Ma anche un rafforzamento delle pattuglie di polizia e carabinieri sul territorio. Chiediamo l'istituzione a Capannori di un Commissariato di polizia, che possa interessare anche i comuni di Porcari, Montecarlo, Altopascio. Servono interventi urgenti per evitare che tale situazione di insicurezza ed esasperazione sfugga di mano" dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, il consigliere comunale di Capannori, Matteo Petrini, il presidente del direttivo di Capannori, Paolo Ricci, insieme al circolo capannorese di Fdi.