Piana



FdI: "Rivedere viabilità interna tra Marlia e Lammari"

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:05

In una nota a firma Matteo Petrini e Flavio Sodini e Giada Alessandri, Fratelli d'Italia Capannori interviene sul sempre annoso problema della sicurezza stradale.

"Siamo stati sollecitati - esordisce Petrini - dagli abitanti e commercianti della zona intorno all'incrocio tra Via del Fanuccio e Via della Fraga che ci hanno segnalato i frequenti incidenti che avvengono in questo tratto di strada; negli ultimi mesi sono stati almeno 8, e in uno di questi un'auto ha addirittura sfondato la porta del ristorante "La Fraga", che per fortuna in quel momento era chiuso".

"Quell'incrocio - prosegue Sodini - è uno dei tanti punti nevralgici della viabilità capannorese; Via del Fanuccio infatti è molto usata dai pendolari che passano dalle strade interne per evitare il traffico del Viale Europa".

"Proprio per questo motivo - dice anche Alessandri - anche tutta la situazione della viabilità interna tra Marlia e Lammari deve essere rivista; ad esempio, l'incrocio tra Via del Fanuccio e Via Lombarda ci viene segnalato come bisognoso di rifacimento del manto stradale rovinato dal continuo passaggio di auto e mezzi pesanti. Comprendiamo le preoccupazioni dei capannoresi che vivono e lavorano in questa zona perché se pensiamo che già adesso le due frazioni sopportano un traffico veicolare molto intenso, non osiamo pensare ciò che potrebbe accadere quando inizieranno i lavori sul Viale Europa, che sappiamo dureranno per molti mesi".

"Ci auspichiamo - conclude la nota - che l'amministrazione capannorese, che cavalca sempre l'onda della sicurezza stradale, non si faccia trovare impreparata per quei mesi che vedranno stravolta la viabilità comunale".