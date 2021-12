Piana



domenica, 5 dicembre 2021, 19:35

Francesco Capocchi è il nuovo segretario del Pd di Montecarlo. Si sono riuniti ieri pomeriggio gli iscritti del circolo di Montecarlo del partito democratico per il rinnovo del direttivo e la nomina del segretario.

Nel corso del congresso è stato eletto all'unanimità Francesco Capocchi alla carica di segretario di circolo. Nel direttivo, insieme a Capocchi, sono stati eletti Simona Alfani, Davide Seghieri, Silvano Carrara, Tiziana Ulivieri, Graziano Pagni, Angelo Monaco, Thomas Bassetti, Roberto Pagni, Stefano Nacchi, Danilo Carrara.

Per Montecarlo, sono inoltre stati nominati a far parte dell'assemblea territoriale di Lucca Francesco Capocchi, Simona Alfani e Graziano Pagni. Capocchi, consigliere comunale nell'attuale amministrazione così come nella precedente, ingegnere civile di 39 anni, si prefigge l'obiettivo di ricostituire un circolo attivo e operativo.

"Ringrazio per la fiducia dimostrata nei miei confronti per questo incarico - commenta Capocchi - Cercherò di creare un gruppo democratico affiatato che possa lavorare nell'interesse dell' intera comunità montecarlese, consapevole del grande sostegno che avrò dai membri del direttivo che mai come questa volta, è formato da persone con ampie competenze ed esperienza politica".