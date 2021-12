Piana



Fratelli d'Italia Altopascio lancia l'allarme contro i furti

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:03

Il Circolo di Altopascio pone l’accento sulla preoccupante situazione: “E’ l’ora di intervenire”. E’ questo il pensiero comune degli iscritti al Circolo di Fratelli d’Italia di Altopascio in riferimento ai continui casi di furti nelle abitazioni segnalati. Una situazione che si protrae da troppo tempo e che va a peggiorare di giorno in giorno. Le denunce presentate sono molte, troppe, per il territorio di Altopascio, sintomo di una mancanza di sicurezza per i cittadini più volte segnalata. Proprio la sicurezza era uno dei punti del programma che i candidati al Consiglio Comunale di Altopascio alle ultime elezioni amministrative avevano condiviso.

“C’è la necessità di aumentare i controlli e di conseguenza le forze dell’ordine sul territorio”. Troppe le promesse ancora non mantenute dall’amministrazione comunale negli ultimi anni.

“Auspichiamo che la nuova giunta ponga rimedio a questa situazione in tempi brevi. E’ un dovere nei confronti dei cittadini di Altopascio che devono poter essere certi di vivere su un territorio controllato e sicuro”.