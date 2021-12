Furto all'interno di una ditta: due arresti

Altri articoli in Piana

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:58

Approvato il progetto definitivo per la regimazione idraulica del rio Lama-Tassinaia: un intervento pari a 2 milioni e 350 mila euro di grandissima importanza per tutto il centro di Altopascio, e in particolare per l'abitato della zona della stazione ferroviaria

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:20

L’assessore Frediani: “Un nuovo e utile strumento di valorizzazione che mettiamo a disposizione dei cittadini”. Attivo da oggi il servizio, fruibile anche da smartphone. Si possono vedere anche i dettagli, come tipologie di merci vendute nei banchi e collocazione degli stessi

giovedì, 30 dicembre 2021, 13:54

Ventuno nuovi punti luce saranno installati nelle prossime settimane sul territorio comunale di Porcari. Di questi, ben otto illumineranno via Toschino, raddoppiando il numero di lampioni presenti sulla strada residenziale

mercoledì, 29 dicembre 2021, 14:44

Entra Sergio Sensi, ex presidente del consiglio comunale di Altopascio, nell'ufficio di staff del sindaco Sara D'Ambrosio: sarà lui a occuparsi principalmente delle funzioni di segreteria del primo cittadino. Il decreto di nomina è stato firmato oggi dal sindaco di Altopascio e Sensi sarà inquadrato come art.90, con contratto a...

mercoledì, 29 dicembre 2021, 14:24

Unire l’attività fisica all’aperto alla raccolta dei rifiuti che qualche incivile ancora abbandona sul territorio. Questo l’obiettivo del nuovo progetto ‘Plogging di comunità’ a cui l’amministrazione comunale sta lavorando in collaborazione con Ascit nell’ambito della più ampia operazione ‘Capannori Pulita’

mercoledì, 29 dicembre 2021, 13:11

Bollette arrivate nella cassetta delle lettere ormai scadute, risultati di delicati esami medici inviati dalla Asl e non ancora nelle mani del destinatario, esiti di concorsi e altra posta ordinaria che rimane inevasa per settimane. Questa la situazione registrata, attraverso numerose segnalazioni, dal primo cittadino di Porcari