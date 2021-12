Piana



I mercati di Capannori in vetrina sul web

giovedì, 30 dicembre 2021, 16:20

Una mappa interattiva dei 13 mercati di Capannori – 9 generalisti e 4 contadini – dove si possono visualizzare dettagli quali i giorni in cui si svolgono, le categorie di merci e prodotti in vendita e l’ubicazione esatta dei banchi. Il tutto arricchito da una funzione di ricerca per accedere in maniera più diretta alle informazioni. È questo il nuovo servizio online attivo da oggi (30 dicembre) dall’amministrazione Menesini nell’ambito di un percorso di rivitalizzazione delle aree mercatali del territorio. È fruibile gratuitamente da tutti i cittadini, anche da coloro che usano uno smartphone, cliccando sul banner presente sulla homepage del sito www.comune.capannori.lu.it oppure tramite il link diretto https://g3w-suite.comune.capannori.lu.it/it/map/mercati/.

“Un nuovo e utile strumento di valorizzazione che mettiamo a disposizione dei cittadini che vogliono conoscere meglio i mercati, che sono diffusi in maniera omogenea nel territorio comunale e hanno un’offerta commerciale che coniuga varietà, qualità, tipicità, innovazione e tradizione. Un servizio che inoltre contribuisce a promuovere il settore, duramente colpito dagli effetti della pandemia. – commenta l’assessore alle attività produttive, Serena Frediani -. Questa ‘vetrina’ rappresenta inoltre un sostegno ai piccoli operatori che spesso non dispongono dei mezzi per garantire la propria presenza sul web, che oggi è quanto mai rilevante. Il servizio online da noi ideato è il punto di partenza di un più ampio progetto che implementeremo nei prossimi mesi anche raccogliendo i suggerimenti che ci arriveranno. Ringrazio gli uffici comunali e in particolar modo il Suap, che si sono impegnati per concretizzare questa operazione”.

Collegandosi al servizio online si vedranno sulla cartina i mercati settimanali con indicata l’ubicazione e il giorno di mercato. Ogni mercato è contrassegnato da un cestino degli acquisti di colore diverso: in rosso quelli generalisti, in verde quelli contadini. Cliccando sul cestino prescelto si apre una sezione dove è possibile consultare l’elenco degli operatori attivi in quel mercato con indicato a fianco la tipologia dettagliata di cosa offrono al cliente. Attraverso l’apposita funzione è possibile effettuare due tipologie di ricerca. La prima riguarda unprodotto all’interno di un mercato: in questo caso il cittadino trova l’elenco dei mercati per frazione; cliccando su “ricerca” e selezionando il mercato che interessa si apre un campo dove inserire il prodotto; se questo è presente in quel mercato si apre la planimetria con il banco o i banchi che vendono il prodotto richiesto. La seconda tipologia riguarda la ricerca di un prodotto in tutti in mercati; in questo caso si sceglie il campo ricerca prodotto, si digita nel campo la tipologia del prodotto di interesse (ad esempio frutta, maglia, abito, giocattoli); a questo punto compare l’elenco di tutti gli operatori che vendono tale prodotto in tutti i mercati; sulla mappa del comune vengono evidenziati in giallo i posteggi dei diversi mercati che vendono quel prodotto.

Il nuovo servizio online rientra nel progetto Mercati smart.