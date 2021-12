Piana



Il consultorio 'La Famiglia' cambia sede e si trasferisce a Marlia

mercoledì, 15 dicembre 2021, 11:05

di chiara grassini

"La prossima settimana inizieranno i lavori di ristrutturazione nella nuova sede a Marlia - ha fatto sapere Patrizia Giannoni, presidente del consultorio La Famiglia in via del Fosso n. 45 davanti la scuola Santa Dorotea - .Entro la fine di gennaio 2022 pensiamo di aprire nel centro di Marlia".

Nel frattempo continuano le donazioni sulla piattaforma digitale www.eppela.com/acf e fino ad oggi sono stati raccolti 5 mila 394 euro e lì'obiettivo è raggiungere quota 20 mila euro. I soldi donati dai tutti coloro che hanno contribuito a dare una mano all'associazione verrano utilizzati per i lavori. I soldi spesi saranno resi pubblici e mostrate le fatture all'insegna della chiarezza e della trasparenza. Una volta completato il cantiere, le persone potranno recarsi in sede e visitarla. Per ulteriori informazioni contattare Patrizia 3389250998