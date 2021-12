Piana



Il Pd di Altopascio chiede di istituire una procura nazionale sulla violenza di genere

martedì, 14 dicembre 2021, 14:56

Nell'assemblea territoriale del PD tenutasi ieri (lunedì 13 dicembre), i delegati di Altopascio hanno promosso l’istituzione di una Procura Nazionale antiviolenza di genere dotata di tutti gli strumenti operativi necessari su tutto il territorio nazionale.



A presentare la proposta sono proprio i delegati territoriali.



“Durante l'assemblea è stata letta la proposta dei delegati di Altopascio presentata su iniziativa di Alessandro Silvestri. Una proposta forte che ha visto l'impegno del Senatore Marcucci nel portala all'attenzione della Presidente della Commissione Pari Opportunità del Senato e dei parlamentari PD ai quali spetterà, in caso di accoglimento, formulare una Legge-quadro adeguata allo scopo ”.



“Il Partito Democratico – dichiara ancora il segretario Gioffredi – intende promuovere uno strumento quanto mai necessario, una vera e propria Procura nazionale che, per il compito particolare e urgente che dovrà svolgere, avrà bisogno di essere composta da speciali Nuclei operativi multidisciplinari che dovranno comporsi in largo numero da personale femminile”.



"Il fenomeno della violenza di genere (non solo contro le donne ma anche contro le minoranze con orientamenti sessuali differenti), rispetto al quale abbiamo vissuto tragici episodi anche ad Altopascio - conclude Gioffredi - è una vera e propria emergenza nazionale alla quale va data una risposta rapida ed efficace da affiancare alle iniziative di tipo culturale ed educativo attualmente in essere. Su queste tematiche verranno realizzate nei prossimi mesi iniziative sul territorio di Altopascio da parte del Partito Democratico”.