Piana



Ilaria Quilici: "Luci votive, in arrivo una 'sorpresina' per le famiglie capannoresi. Il sindaco si fa comprare un cellulare da 800 euro"

mercoledì, 8 dicembre 2021, 09:43

Ho seguito con attenzione e condiviso gli articoli del dottor Paolo Rontani a proposito del caos applicativo Tari 2021, con le conseguenze gravose che sta comportando, anche perché​ inaspettate a cifra piena. Ritengo allora corretto, preavvisare molte famiglie capannoresi, di un'altra "sorpresina" che sta per arrivare in mezzo alle luci di Natale: il pagamento anche arretrato, delle Luci Votive per i Defunti.

Questa materia ha dietro di sé​ una lunga storia che, comunque, con l'amministrazione Del Ghingaro era stata regolarizzata nel 2014, così permanendo fino al 2018, ultimo anno di invio bollettini. Poi, dal 2019 ad oggi tutto quello che si continua solo a​ leggere​ nella Home del Comune di Capannori, quanto a Servizio luci votive, è stato pressoché​ silenziato dietro una porta chiusa.

Siamo arrivati quindi alla determina dirigenziale n.1253 dell'8/11/2021 che ha accertato i versamenti da pagare, a cura degli utenti, per un totale di 886.569,00 euro, di cui 582.422,36 entro il 31/12/2021, perché relativi agli anni 2019-2020, mentre il residuo sarà richiesto entro il 31/12/2022, in quanto riguarda il 2021.

Con successiva determina n. 1319 del 23/11/2021, risulta affidato alla Ditta Maggioli il compito di recapitare le relative bollette ai 12.189 cittadini, che hanno firmato il contratto di Luci per i loro defunti. Considerando che il costo-canone a Lampada è di 24.91 euro e che arriveranno due anni da pagare, chi ha più defunti "illuminati" fa presto a moltiplicare 49,82 euro, per il numero delle luci in contratto.

Della serie, chi ne avesse 5 o 6 cui pensare, va intorno a 250, 300 euro da versare tutte insieme. Mi ha stupito che, nella documentazione indispensabile a conoscersi, citata nelle due determine suddette, non sia stato neanche inserito il vigente Regolamento che organizza il Servizio, allegato alla delibera di Consiglio comunale n.46 del 10/09/2015 ove si spiega pure quando/come si possa cessare l'erogazione delle Luci.

Inoltre va detto che, in questi due anni di latitanza nel riscuotere, si è avuto pure un Servizio di Luci più spesso spente che accese, sul quale poco si è detto e tanto va pagato, nei 42 cimiteri capannoresi sempre più abbandonati a se stessi e alla misericordia di pochi volontari.

Intanto però, il signor sindaco Menesini si è fatto comprare con i soldi del Comune, un cellulare di "servizio" ultra moderno, del costo di 852,78 euro, (v.determina n.1351 del 29/11/2021) pari a ca.35 canoni 2019-2020 di Lampade Votive, più o meno illuminate.