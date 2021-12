Piana



In due rapinano la farmacia comunale a Lammari

lunedì, 20 dicembre 2021, 19:35

di aldo grandi

Momenti di paura intorno alle 18 alla farmacia comunale Capannori Nord in viale Europa a Lammari dove due individui dal volto mascherato e armati di pistola sono entrati nei locali per una rapina. Senza tanti complimenti, hanno intimato ai presenti, farmacisti e clienti, di sdraiarsi per terra e, subito dopo, hanno raggiunto il registratore di cassa posto dietro il bancone. Una volta apertolo, si sono impossessati dell'incasso, circa un migliaio di euro, ma ancora in corso di valutazione. Dopodiché, senza ferire alcuno, se ne sono andati alla stessa maniera con cui erano apparsi, ossia in un batter d'occhio. Non si sa se la pistola era vera o fasulla, fatto sta che l'obiettivo lo hanno raggiunto. I dipendenti hanno immediatamente dato l'allarme e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Lammari. Sono state disposte le ricerche con posti di blocco sulle strade principali, ma, al momento, con esito negativo.