Piana



Inaugurato un defibrillatore sul piazzale della chiesa di Pieve San Paolo

martedì, 14 dicembre 2021, 13:51

Sabato scorso sul piazzale della chiesa di Pieve San Paolo è stato inaugurato un defibrillatore installato grazie al contributo dei Donatori di Sangue Fratres di Pieve San Paolo e degli abitanti del paese in collaborazione con l'associazione Mirco Ungaretti onlus. Il defibrillatore è stato installato in ricordo di Luciano Coppi, che faceva parte del gruppo dei donatori di sangue ed era sempre in prima fila in tutte le iniziative, prematuramente scomparso.



All'iniziativa ha preso parte il vice sindaco Matteo Francesconi che ringrazia i donatori di sangue, il paese e l'associazione Ungaretti per questa importante iniziativa. I donatori con l'associazione Mirco Ungaretti hanno iniziato un percorso di formazione sull'uso del defibrillatore ai commercianti della zona in modo che possano prestare soccorso in caso di necessità.