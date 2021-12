Piana



"Inizia nel modo giusto l'amministrazione D'Ambrosio": interviene il segretario del circolo Pd Altopascio, Andrea Gioffredi

martedì, 7 dicembre 2021, 18:24

“È una buona notizia la variazione di bilancio con la conseguente applicazione dell'avanzo di amministrazione: tutto è frutto di scelte oculate che avranno ricadute positive per il territorio e per i cittadini”.

Lo dice il segretario del Pd Altopascio, Andrea Gioffredi.

“La Giunta ha ora la possibilità di sbloccare progetti e di realizzare interventi che vanno dalla realizzazione di impianti di illuminazione pubblica alle nuove asfaltature, dai lavori negli impianti sportivi a quelli nei cimiteri, tutti interventi molto attesi dalla cittadinanza - spiega - Si conferma così il lavoro dell’amministrazione comunale e della maggioranza che la sostiene, impegnata a cambiare il volto di Altopascio e dei suoi paesi e fortemente intenzionata a rispettare gli impegni presi con i cittadini”.

“Il Partito Democratico – dichiara ancora il segretario Gioffredi - esprime la propria soddisfazione per la variazione di bilancio frutto di un lavoro precedente poi concretizzatosi con la nuova amministrazione. Devo congratularmi per le capacità amministrative di questa nuova classe dirigente che in pochi anni sta cambiando Altopascio e che mostra di avere idee chiare anche per il futuro. Il PD per questo progetto di cambiamento mette a disposizione le capacità e le competenze dei propri consiglieri e del vicesindaco Daniel Toci e plaude ai risultati già ottenuti cosi in breve tempo”.