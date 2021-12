Piana



Nasce ad Altopascio lo Sportello di Avviamento all'Impresa Giovanile

martedì, 7 dicembre 2021, 17:49

Nasce ad Altopascio con il patrocinio del Comune lo Sportello di Avviamento all'Impresa Giovanile, un'iniziativa concreta a sostegno dei giovani promossa dalla Misericordia di Altopascio con la sinergia dello Studio Commercialista Bernardini e il supporto dell'Ing. Patrizia Grassini in Ingegneria finanziaria.

La presentazione, avvenuta lo scorso venerdì 3 dicembre nella Sala Mediateca del Municipio, ha visto protagonisti i giovani del territorio proiettati al mondo del lavoro in regime autonomo.

A loro si sono rivolti il Dott. Fabrizio Bernardini, e i suoi collaboratori, la Dott.ssa Elisa Bernardini e il Dott. Luca Bartolozzi, che hanno fornito una prima presentazione delle opportunità a disposizione per fare impresa, nonché degli strumenti tecnici da non sottovalutare per intraprenderne un corretto avviamento, dal business plan alla definizione dei requisiti per la creazione di una Startup innovativa.

Prezioso l'intervento del Dott. Valter Bandoni del Ministero dello Sviluppo Economico a disposizione diretta dei ragazzi in qualità di organo dello Stato che ha reso noti i fondi a disposizione dello stesso per l'anno in corso e quello a venire.

Fondamentale è e sarà il supporto dell'Ing.Patrizia Grassini a disposizione con il proprio Studio di consulenza di Ingegneria Finanziaria per la valutazione delle opportunità di finanziamenti e contributi agevolati a disposizione dei ragazzi e delle loro attività.

Ospiti e rappresentanti dell'intraprendenza giovanile i membri della nascete Startup Intales, Social Network di nuova generazione, Gabriele Simonetti, Elia Tuccori e Filippo Menichini che hanno testimoniato quanto un'idea vincente può avere il giusto successo grazie al supporto tecnico delle figure professionali di cui sopra.

La Misericordia di Altopascio, rappresentata del Governatore Antonella Pistoresi, è dunque felice di poter diventare punto di riferimento per i giovani del territorio, integrando tra i servizi sociali a disposizione del cittadino, il prezioso coordinamento dello Sportello di Avviamento all'Impresa Giovanile a disposizione delle nuove generazioni.

L'ammistrazione comunale di Altopascio, nelle vesti dell'Assessore alle Politiche Giovanili Alessio Minicozzi "è stata fiera di aver dato il patrocinio e il supporto all'iniziativa in quanto fermamente convinta del valore dei giovani e della necessità che essi tornino al centro dello spazio economico e politico in quanto portatori di un punto di vista attuale e innovativo".