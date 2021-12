'Natale a Capannori': tante iniziative nel nuovo centro

Altri articoli in Piana

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:03

Il circolo di Altopascio pone l’accento sulla preoccupante situazione: “E’ l’ora di intervenire”. E’ questo il pensiero comune degli iscritti al Circolo di Fratelli d’Italia di Altopascio in riferimento ai continui casi di furti nelle abitazioni segnalati"

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:57

Seconda stella a destra, come canta Bennato, è la strada che porta all'Isola che non c'è, quella tutta da costruire, che rende grandi i sogni e libere le idee. Non a caso è questo il nome del progetto per le politiche giovanili pensato e realizzato dal Comune di Altopascio, che...

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:46

In arrivo nuovi interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. La giunta nei giorni scorsi ha approvato, per un investimento di 100 mila euro, un nuovo 'pacchetto' di opere che andranno a rendere più sicura la viabilità del territorio

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:38

Si chiama 'Natale con le botteghe' l'iniziativa promossa dal Comune di Capannori nell'ambito del progetto La mi' bottega con la collaborazione di Caritas diocesana di Lucca, grazie alla quale per il mese di dicembre le donazioni fatte dai cittadini con la 'spesa sospesa' presso i negozi della rete di prossimità,...

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:19

Professionisti di varie discipline hanno partecipato oggi (17 dicembre) all’auditorium del centro sanitario di Capannori al corso “La valutazione della comprensione in soggetti adulti: il contributo della pragmatica linguistica”

venerdì, 17 dicembre 2021, 14:42

Si è celebrata stamattina, 17 dicembre, la Festa degli alberi alla scuola primaria "Salvo D'Acquisto" di Villa Basilica. Alla presenza del sindaco Elisa Anelli e dell'assessore Matteo Simi, ogni classe ha piantato il proprio albero del quale si prenderanno cura gli studenti