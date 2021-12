Piana



Open day in presenza alla scuola secondaria di Montecarlo

giovedì, 16 dicembre 2021, 11:52

"Due anni ormai di pandemia - dichiara il prof. Marco Lardieri - ci hanno familiarizzato con l'idea di una scuola chiusa, nella quale l'accesso è difficile, regolato, complicato. Può essere che ci siamo abituati ma sicuramente abbiamo sperimentato nostro malgrado come una scuola chiusa e difficilmente accessibile perda la sua essenza di luogo di relazione."



Ecco perché la scuola di Montecarlo ha deciso invece di accogliere in presenza le famiglie in occasione della prossima scuola aperta il 21 dicembre. A partire dalle ore 16, e fino alle ore 19, famiglie e ragazzi che l'anno prossimo si iscriveranno alla scuola secondaria avranno la possibilità di incontrare e parlare con la dirigente, dott.ssa Barbara Mechelli, e con alcuni insegnanti della scuola che hanno allestito per l'occasione degli ateliers-laboratori di arte, lingua, italiano, scienze, musica, tecnologia e robotica; famiglie e ragazzi potranno quindi vistare gli spazi della scuola e prendere confidenza con la scuola secondaria di I grado, tappa importante nel percorso formativo di ciascuno studente.



"Vi aspettiamo dunque - conclude il professore - martedì 21 dicembre dalle ore 16 presso i locali della scuola secondaria di Montecarlo per la scuola aperta. Si richiede greenpass per l'accesso."