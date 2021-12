Piana



Paolo Rontani, va all’attacco sulla delibera di giunta comunale, con oggetto le progressioni economiche dei propri dipendenti

venerdì, 24 dicembre 2021, 17:04

“Mentre i sindaci italiani pare stiano aspettando gli aumenti, non da poco, che la Finanziaria dovrebbe riconoscere ai loro stipendi – sottolinea l’ex consigliere Udc - è doveroso che, nei Comuni, si attivino almeno i procedimenti per le progressioni economiche verticali del proprio personale. La Giunta di Capannori lo ha fatto, con una delibera che, approvando il sistema di valutazione, ha stabilito pure i criteri di accesso a questa crescita, che deve essere non per tutti, ma selettiva”.

“L'ultima progressione analoga, effettuata a Capannori, risale a circa due anni fa. Allora non mancarono giuste contestazioni – continua Rontani - tra cui si ebbe pure un intervento legale, attivato da una dipendente che era stata esclusa. Ciò in quanto questa aveva superato il limite massimo stabilito per i giorni di assenza dal servizio, nei 24 mesi antecedenti la data di decorrenza della progressione economica. Poiché tale esubero era derivato dall'aver dovuto effettuare terapie salvavita (certificate) risulta che, a fine gennaio 2020, la vicenda venne chiusa con una transazione che, riconoscendo i giusti diritti della dipendente le attribuiva la progressione economica nel suo livello. In effetti, in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita (emodialisi, chemioterapie, altre assimilabili ed i loro effetti collaterali) riconosce tali assenze da escludersi dal computo delle ordinarie <assenze per malattia>, avendo pure, il dipendente, diritto all'intero trattamento economico previsto”.

“Mi sono dunque più che meravigliato nel leggere i requisiti di accesso appena approvati dalla Giunta dove, ad esempio si ammettono assenze per permessi e distacchi sindacali, ma nemmeno si citano quelle per le terapie salvavita, quasi che la vicenda legale di due anni fa fosse stata una concessione casuale e il contratto di lavoro, rappresentasse solo aria fritta. Tra l'altro, la Corte Costituzionale – prosegue Paolo Rontani nella sua nota - con sentenza del marzo 2021, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo computare nelle assenze per malattia i giorni di terapie invalidanti. Non so se stavolta ci siano o meno soggetti "fragili", interessati a partecipare alla progressione, ma è proprio di sinistra un'Amministrazione che compie simili dimenticanze verso i propri lavoratori?”