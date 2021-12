Piana



Porcari investe in sicurezza con 21 nuovi punti luce

giovedì, 30 dicembre 2021, 13:54

Ventuno nuovi punti luce saranno installati nelle prossime settimane sul territorio comunale di Porcari. Di questi, ben otto illumineranno via Toschino, raddoppiando il numero di lampioni presenti sulla strada residenziale.

Un piano di interventi puntuali, che in alcuni casi prevede la sostituzione di pali incidentati, per un impegno di spesa complessivo di 75mila euro.

Nel dettaglio sono interessate dalla rimozione dei vecchi pali e dalla collocazione dei nuovi punti luce via Carlotti all'incrocio con via Fossanuova, via Romana Ovest (in due punti), via del Centenario, via Nottolini, via Rughi e, ancora, via Toschino.

Il progetto dei nuovi lampioni a basso consumo energetico posizionati ex novo in luoghi strategici del paese è stato affidato a uno studio tecnico specializzato nel settore. Oltre agli otto led in via Toschino, saranno posizionati nuovi pali su via Torre all'incrocio con via Assunta, su via Cavanis nelle vicinanza del parco giochi, su via Volta, via Barsanti e Matteucci e, infine, in piazza Felice Orsi nel lato del monumento ai caduti.

“Si tratta di un'operazione – spiega l'assessore ai lavori pubblici Franco Fanucchi – che va a migliorare porzioni di territorio con precisione chirurgica attraverso la luce: una presenza che accresce la sicurezza dei cittadini e rende le frazioni più vivibili. Ogni sostituzione e ogni nuova installazione sono il risultato di sopralluoghi e ascolto degli abitanti, primi interlocutori per comprendere le necessità del paese. Il progetto per via Toschino, in particolare, punta a restituire serenità alle famiglie e a disincentivare le intenzioni di furto nelle case”.

I lavori si svolgeranno dando la precedenza alla sostituzione dei pali incidentati e proseguiranno con la collocazione dei nuovi punti luce.