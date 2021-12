Piana



Porcari Lab, aperte le votazioni per scegliere i progetti per centro e per Pineta

martedì, 14 dicembre 2021, 18:28

Entra nel vivo della scelta la seconda edizione di Porcari Lab, il percorso di partecipazione condotto dal Comune con il contributo della Regione Toscana. Dopo gli incontri sul territorio del mese di novembre, facilitati dagli esperti della società Eubios, sono arrivate a sintesi quattro proposte di miglioramento del centro del paese e quattro idee per la frazione di Pineta.

I cittadini e le cittadine residenti a Porcari che abbiano compiuto 16 anni di età possono adesso votare, su piattaforma online, un progetto per ogni zona, per un totale di due voti, o esprimere anche solo una preferenza per la propria zona d'interesse. Sarà sufficiente uno smartphone o un computer e seguire il percorso intuitivo all'indirizzo https://www.survio.com/survey/d/O3W0E1D8N6N4Z4I1O. Ci sarà tempo fino al 28 dicembre a mezzanotte.

Per ciascuna zona sono in bilancio 30mila euro di opere pubbliche, per un totale di 60mila euro, come già avvenuto per Padule e Rughi nella prima edizione dei Porcari Lab. I progetti non vincitori verranno comunque tenuti di conto dall'amministrazione comunale.

“Invitiamo tutti i cittadini a non perdere questa opportunità di scelta diretta – commenta il sindaco, Leonardo Fornaciari – e di coinvolgere tutti, anche le persone con meno familiarità alla tecnologia, per esprimere il proprio parere. Le proposte dimostrano tutte affetto per il territorio, concretezza e capacità di immaginare soluzioni valide. Cercheremo di fare il possibile per dare gambe, nel tempo, a tutte le idee condivise nel corso di quest'esperienza di bilancio partecipato”.

Le quattro idee per il centro si sostanziano nella realizzazione di un parco del pellegrino in piazzetta Uda, nella riqualificazione di via Marconi, nella riconversione in parcheggio del parco della Rimembranza e nella realizzazione di un percorso vita in Torretta.

Il parco del pellegrino consiste in un'area attrezzata per i camminatori della via Francigena, per creare uno spazio accogliente, intimo e confortevole. Votando questo progetto si sceglie la riqualificazione della piazzetta Uda con sedute, tavoli, panchine, un pannello informativo e l'installazione di un totem artistico, ideale cornice per i selfie.

Migliorare le condizioni di sicurezza e il livello di accessibilità complessiva di viale Marconi sono gli obiettivi della seconda idea per il centro, con un ridisegno e una riorganizzazione dell'area che prevede la sostituzione dei pini con nuove alberature che abbiano un apparato di radici più adatto agli spazi pubblici, la realizzazione di parcheggi, aiuole e marciapiedi.

Il terzo progetto pensato per il centro dai cittadini riguarda lo spazio sotto la chiesa e la contestuale riorganizzazione del parco della Rimembranza, con un ridimensionamento dell'area verde per creare nuovi spazi di sosta e liberare così le strade dalle auto. Anche il monumento, se quest'idea verrà scelta, dovrà essere spostato altrove.

L'ultima idea riguarda la Torretta: qui si vorrebbe realizzare un circuito per l'allenamento sportivo e l'attività fisica all'aria aperta, con diverse stazioni di sosta per compiere esercizi sulla base di un programma di attività proposte, con un pannello illustrativo, per ogni attrezzo.

Le quattro idee per la frazione di Pineta, invece consistono nel restauro del pozzo e della fontana su via Pollinelle, nel miglioramento della sicurezza e della segnaletica su via Pollinelle e via Pineta, nel completamento dei lavori su via Pollinelli e nell'illuminazione dell'anello verde tra via Sbarra e via Pollinelle.

La prima idea ha l'obiettivo di salvaguardare la memoria e rendere migliore un'area di sosta per abitanti e camminatori. Si tratta di restaurare il pozzo in pietra e di ripulire e rimettere in funzione la fontanella in ghisa, ultimo esempio di questo genere rimasto sul territorio. Sarà quindi pavimentato lo spazio intorno alla fontana, con la realizzazione di sedute e ombreggiamento verde.

Via Pollinelle e via Pineta, col secondo progetto proposto, diventerebbero luoghi più sicuri per pedoni e automobilisti: si propone infatti di migliorare la segnaletica verticale e orizzontale, con uno stop all'incrocio di via Pineta, l'inserimento di uno specchio allo stop di via Pollinelle e il disegno di strisce pedonali su via Romana est, ai due estremi di via Pineta.

La terza idea riguarda ancora via Pollinelle, con l'obiettivo di rendere più sicura e agevole la percorrenza della strada per automobilisti e pedoni. Si prevede, infatti, di completare i lavori, nel tratto rimasto al momento fuori dalle migliorie già realizzate, con l'asfaltatura, la sistemazione dei bordi stradali e il disegno delle strisce bianche laterali.

Infine, per Pineta, i cittadini che voteranno i progetti potranno scegliere l'illuminazione dell'anello verde di via Sbarra e via Pollinelle, per favorire la frequentazione a piedi del circuito con maggiore sicurezza. Si prevede l'inserimento di nuovi punti di illuminazione pubblica lungo il tracciato.