Piana



Progetti utili alla collettività: esulta FdI Capannori

venerdì, 10 dicembre 2021, 10:30

Fratelli d'Italia Capannori porta a casa un importante risultato politico grazie all'approvazione ieri sera (9 dicembre), da parte del consiglio comunale di Capannori di una mozione riguardante i PUC (Progetti Utili alla Collettività), obbligatori per chi percepisce il reddito di cittadinanza.



"Con questo atto legislativo - dice il consigliere Petrini - il Comune di Capannori ha la possibilità di avviare i Progetti Utili alla Collettività (PUC) e definire le attività che i beneficiari del Reddito di Cittadinanza andranno a svolgere, considerando che la sottoscrizione dei PUC per il Reddito di Cittadinanza oltre che di inclusione e di reinserimento nella vita sociale attiva del Comune, è un atto di reciproca fiducia tra Pubblica Amministrazione e cittadino. I progetti PUC, svolti in maniera gratuita dai percettori del reddito di cittadinanza, saranno svolti all'interno del comune di residenza e devono partire dai bisogni della collettività, possono essere svolti in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni".



"Αttraverso l'impegno in tali progetti - continua Petrini - e a fronte della concessione del beneficio economico, il percettore di Reddito di Cittadinanza, da un lato sarà coinvolto in attività che porteranno benefici all'intera collettività, mentre dall'altro vedrà valorizzata ed implementata la propria professionalità, anche in vista di futuri impieghi lavorativi. Da precisare che secondo il DM 22 ottobre 2019 se il beneficiario del RdC "non aderisce al progetto proposto, è disposta la decadenza del beneficio".



"Quindi - conclude Petrini - non solo l'approvazione di questa mozione, che denota l'attenzione di Fratelli d'Italia Capannori, a tutte le tematiche riguardanti il sociale ed il mondo del lavoro, è un importante risultato per il nostro gruppo, ma soprattutto un impegno per la nostra Amministrazione a far sì che l'investimento che lo Stato fa col reddito di cittadinanza, non sia a fondo perduto, ma che porti benefici alla Collettività".