Piana : lammari



Rapina in farmacia, ancora sconvolti i dipendenti

martedì, 21 dicembre 2021, 11:25

di chiara grassini

Si sentono meglio, ma sono ancora agitati i dipendenti dopo la rapina di ieri sera avvenuta alla farmacia comunale Capannori Nord in viale Europa Lammari.



"Sono entrati due uomini dal volto coperto e armati di pistola - ha raccontato Carlo, dipendente della farmacia che, in quel momento si trovava all'interno della struttura insieme alla direttrice e collega di lavoro -. Ci hanno chiesto di sdraiarci a terra e nel frattempo hanno portato via circa mille euro dalla cassa".

Il tutto è successo intorno alle 18 e in poco tempo - cinque minuti circa - i due malviventi hanno compiuto la rapina. Erano presenti quattro o cinque clienti ai quali è stato chiesto di rimanere fermi e di stare calmi.