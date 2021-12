Piana



Riparte il teatro ad Altopascio: aperta la campagna abbonamenti 2022

martedì, 14 dicembre 2021, 14:36

Riparte il teatro ad Altopascio. Da domani, mercoledì 15 dicembre, è infatti aperta la campagna abbonamenti per la nuova stagione di prosa, che prenderà il via l'11 gennaio 2022. Finalmente, dopo due anni di stop dovuti alla pandemia, i tanti appassionati e abbonati del Teatro Giacomo Puccini potranno tornare a vivere l'atmosfera del teatro. Tornano quindi gli spettacoli dal vivo, organizzati e promossi insieme alla Fondazione Toscana Spettacolo Onlus.

«Tornare a vivere il teatro - commenta l'assessore alla cultura del Comune di Altopascio, Alessio Minicozzi - è un'emozione grandissima. I cinema e i teatri sono la culla dell'arte, della bellezza, della scoperta di mondi nuovi e meravigliosi. Da gennaio, finalmente, potremo tornare ad apprezzare le tante e belle proposte della nuova stagione teatrale di prosa. Abbiamo rinnovato la convenzione con la Fondazione Toscana Spettacolo Onlus che porterà ad Altopascio tante proposte di altissimo livello, con nomi di respiro nazionale e storie che ci lasceranno a bocca aperta e gli occhi e il cuore pieni di magia. Spero che i tanti abbonati rinnoveranno i loro biglietti, scegliendo ancora una volta di meravigliarsi a teatro. Inoltre, un abbonamento a teatro potrebbe essere una bellissima idea regalo per Natale: scegliamo l'arte e la bellezza, sosteniamo la cultura e il teatro»·

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI. A partire da domani, mercoledì 15 dicembre, e fino a martedì 21 è possibile rinnovare il proprio abbonamento. Per i nuovi abbonati, invece, c'è tempo da mercoledì 22 dicembre e fino all'inizio della stagione. Sono previste riduzioni per gli over 65 e per gli under 35 nell'ambito dell'iniziativa "Biglietto Futuro", realizzata grazie alla collaborazione tra Fondazione Toscana Spettacolo e Unicoop Firenze. Sconti anche per gli studenti fino all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado e per gli universitari in possesso della carta "Studente della Toscana".

Per eventuali ulteriori informazioni: Cinema Teatro Giacomo Puccini, via Regina Margherita, 17-19, ad Altopascio; 0583.217601; Ufficio Cultura del Comune di Altopascio presso la Biblioteca Comunale "A.Carrara", piazza Vittorio Emanuele, 23; 0583.216280; 0583.216455; teatro.puccini@comune.altopascio.lu.it; www.comune.altopascio.lu.it.