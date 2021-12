Sabato 11 e domenica 12 dicembre all'aeroporto di Capannori in programma l'iniziativa 'Capannori fa volare alto la solidarietà'

Altri articoli in Piana

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:11

La notizia è arrivata nel pomeriggio di giovedì e ha scosso tutta la Folgore Segromigno, società che da 50 anni opera nel calcio dilettantistico e giovanile. All'età di 85 anni è scomparsa la figura storica della società, il presidentissimo Alfredo Chelini

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:09

Vivere il Natale in sicurezza. L'amministrazione comunale, per le iniziative che organizzate in aree delimitate all'aperto o al chiuso, in programma nel capoluogo e a Spianate, promosse dai Centri commerciali naturali di Altopascio e della frazione più popolosa e dalla Pro Loco di Spianate, introduce l'obbligo di mostrare il Green-pass...

giovedì, 9 dicembre 2021, 16:45

Tra i lavori in programma il prossimo anno la realizzazione della doppia rotatoria della Madonnina,la riqualificazione della sede della Civica Scuola di Musica, la riqualificazione di alcune frazioni

giovedì, 9 dicembre 2021, 14:52

Si respira aria di Natale ad Altopascio e a Spianate. Tanti, infatti, gli appuntamenti che animeranno il weekend nella cittadina del Tau e nella sua frazione più popolosa che, quest'anno per la prima volta, ha proposto un ricco calendario di eventi e iniziative

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:17

Appuntamento con la grande prosa e con un classico per famiglie per il secondo fine settimana di dicembre di spettacolo all'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, organizzato in collaborazione con la Fita (federazione italiana teatro amatoriale) di Lucca

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:05

In una nota a firma Matteo Petrini e Flavio Sodini e Giada Alessandri, Fratelli d'Italia Capannori interviene sul sempre annoso problema della sicurezza stradale