Scontro tra due auto, una donna ferita

sabato, 18 dicembre 2021, 13:10

L'amministrazione Menesini in collaborazione con Ascit ha messo in campo una nuova azione prevista per contrastare il fenomeno delle polveri sottili

sabato, 18 dicembre 2021, 13:08

venerdì, 17 dicembre 2021, 17:03

Il circolo di Altopascio pone l’accento sulla preoccupante situazione: “E’ l’ora di intervenire”. E’ questo il pensiero comune degli iscritti al Circolo di Fratelli d’Italia di Altopascio in riferimento ai continui casi di furti nelle abitazioni segnalati"

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:57

Seconda stella a destra, come canta Bennato, è la strada che porta all'Isola che non c'è, quella tutta da costruire, che rende grandi i sogni e libere le idee. Non a caso è questo il nome del progetto per le politiche giovanili pensato e realizzato dal Comune di Altopascio, che...

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:55

Inaugurazione del nuovo centro e del parco, mercatini artigianali, Casa di Babbo Natale, musica e bolle di sapone

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:46

In arrivo nuovi interventi di manutenzione straordinaria della viabilità comunale. La giunta nei giorni scorsi ha approvato, per un investimento di 100 mila euro, un nuovo 'pacchetto' di opere che andranno a rendere più sicura la viabilità del territorio