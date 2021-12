Piana



Scoperta la targa del Ginkgo Biloba messo a dimora nel parco di Capannori per celebrare i 60 anni di Amnesty International

martedì, 28 dicembre 2021, 16:27

Questo pomeriggio (martedì) al parco pubblico di Capannori è avvenuta la scopertura della targa apposta davanti all’albero di Ginkgo biloba messo a dimora per celebrare i sessant’anni di Amnesty International, associazione in prima linea per i diritti di tutti e tutte che dalla sua nascita ad oggi ha permesso a 50.000 persone di ritrovare la propria libertà.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell’assessore all’Osservatorio per la Pace Ilaria Carmassi e di Armida Bandoni, Simonetta Simonetti, Marilia Campajola, Caterina Lucchesi, Anna Bianchini di Amnesty International Lucca e Lara Cappellini di Emergency.

Il Ginkgo biloba è una pianta originaria della Cina, soprannominata l’albero della vita e della speranza date le sue qualità medicinali e perché in grado di sopravvivere ad ogni avversità grazie alla sua capacità di resistenza, come è avvenuto durante i bombardamenti di Hiroshima.