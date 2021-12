Piana



Seconda stella a destra: premiati i disegni dei ragazzi di Altopascio

venerdì, 17 dicembre 2021, 16:57

Seconda stella a destra, come canta Bennato, è la strada che porta all'Isola che non c'è, quella tutta da costruire, che rende grandi i sogni e libere le idee. Non a caso è questo il nome del progetto per le politiche giovanili pensato e realizzato dal Comune di Altopascio, che ha vinto - piazzandosi al primo posto in Italia - il bando del Ministero delle politiche della famiglia, aggiudicandosi ben 230mila euro di finanziamento.

E i ragazzi sono stati protagonisti fin dall'inizio: loro, infatti, gli ispiratori del logo ufficiale del progetto, grazie alla selezione organizzata tra gli studenti della scuola media "G. Ungaretti", coordinata dalla professoressa Alessandra Altamura, che ha consentito di individuare diversi elaborati. Ieri pomeriggio, 16 dicembre, in Sala Granai si è tenuta la premiazione di Sara Giorgetti: suo infatti il disegno scelto come vincitore. Premi speciali anche a Mattia Puleo e Yassin Mohamed Zaiani per l'originalità e Giorgio Tintori, Federico Di Monaco e Elia Maurini per l'elaborazione artistica.

Il progetto, che sta coinvolgendo i bambini e i ragazzi dai 6 ai 20 anni sul territorio altopascese, vede come capofila il Comune, con l'Istituto comprensivo di Altopascio, la cooperativa sociale Zefiro e la cooperativa sociale La Luce.