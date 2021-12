Sergio Sensi entra nell'ufficio di staff del sindaco D'Ambrosio

Altri articoli in Piana

mercoledì, 29 dicembre 2021, 14:24

Unire l’attività fisica all’aperto alla raccolta dei rifiuti che qualche incivile ancora abbandona sul territorio. Questo l’obiettivo del nuovo progetto ‘Plogging di comunità’ a cui l’amministrazione comunale sta lavorando in collaborazione con Ascit nell’ambito della più ampia operazione ‘Capannori Pulita’

mercoledì, 29 dicembre 2021, 13:11

Bollette arrivate nella cassetta delle lettere ormai scadute, risultati di delicati esami medici inviati dalla Asl e non ancora nelle mani del destinatario, esiti di concorsi e altra posta ordinaria che rimane inevasa per settimane. Questa la situazione registrata, attraverso numerose segnalazioni, dal primo cittadino di Porcari

martedì, 28 dicembre 2021, 18:35

La compresenza sul palco del Teatro "G. Puccini" di 45 elementi, l'utilizzo predominante degli strumenti a fiato e l'aumento dei contagi da Covid-19 hanno infatti fatto propendere, d'accordo con l'amministrazione comunale, per la sospensione del concerto, previsto per venerdì 7 gennaio.

martedì, 28 dicembre 2021, 16:27

Questo pomeriggio (martedì) al parco pubblico di Capannori è avvenuta la scopertura della targa apposta davanti all’albero di Ginkgo biloba messo a dimora per celebrare i sessant’anni di Amnesty International, associazione in prima linea per i diritti di tutti e tutte che dalla sua nascita ad oggi ha permesso a...

martedì, 28 dicembre 2021, 13:15

In arrivo sul territorio due nuove telecamere di videosorveglianza che l’amministrazione comunale, grazie ad un finanziamento di 25 mila euro ottenuto dal Ministero dell’Interno attraverso la partecipazione ad un bando, installerà all’inizio e alla fine del viale Europa per il monitoraggio dei veicoli in transito sia in direzione nord che...

lunedì, 27 dicembre 2021, 14:59

Dopo il bel successo del "Regalo Sospeso", la solidarietà ad Altopascio non si ferma e anzi raddoppia. Fino al 3 gennaio, infatti, i cittadini avranno la possibilità di lasciare la "Calza sospesa" in una delle 57 attività del centro e delle frazioni che aderiscono al progetto