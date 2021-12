Piana : porcari



Va in arresto cardiaco dentro l'Esselunga: con Pegaso in ospedale

giovedì, 16 dicembre 2021, 14:14

di gabriele muratori

Una donna di 54 anni, questa mattina verso le ore 13.15, è stata vittima di un arresto cardiaco improvviso, mentre faceva la spesa all'interno del supermercato Esselunga di Porcari.

Caduta a terra incosciente, è stata soccorsa da alcuni clienti e dal personale del centro commerciale che subito hanno avvisato il 112. Intervenuta tempestivamente l'ambulanza della Misericordia di Montecarlo, i sanitari ed il medico hanno subito praticato le manovre del massaggio cardiaco con l'uso anche del defibrillatore in dotazione. Massaggio continuo e scariche elettriche, hanno fatto ripartire il ritmo cardiaco alla donna che però è rimasta comunque incosciente. Quindi, vista la situazione, la centrale operativa 118 Alta Toscana, ha provveduto, su disposizione del medico dell'ambulanza, ad inviare sul posto anche l'elicottero Pegaso da Firenze per trasportare la paziente, una volta intubata, presso l'ospedale di Careggi in codice rosso.

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Porcari per consentire all'eliambulanza di atterrare in un campo attiguo alla rotonda di fronte il supermercato.

Foto di Ciprian Gheorghita