Successo e partecipazione per la sfilata di Patrizia Ricci a Lucca con tanti "Artigiani in Atelier"

Altri articoli in Piana

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:17

Appuntamento con la grande prosa e con un classico per famiglie per il secondo fine settimana di dicembre di spettacolo all'auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari, organizzato in collaborazione con la Fita (federazione italiana teatro amatoriale) di Lucca

giovedì, 9 dicembre 2021, 12:05

In una nota a firma Matteo Petrini e Flavio Sodini e Giada Alessandri, Fratelli d'Italia Capannori interviene sul sempre annoso problema della sicurezza stradale

mercoledì, 8 dicembre 2021, 09:43

Ilaria Quilici annuncia una brutta sorpresa in arrivo per le famiglie capannoresi in merito al costo delle luci votive per gli ultimi anni. Inoltre segnala una determina del comune con cui il sindaco ha acquistato un cellulare al costo di 852,78 euro

martedì, 7 dicembre 2021, 18:24

“È una buona notizia la variazione di bilancio con la conseguente applicazione dell'avanzo di amministrazione: tutto è frutto di scelte oculate che avranno ricadute positive per il territorio e per i cittadini”

martedì, 7 dicembre 2021, 17:59

Confrontando i dati del 2009 con quelli del 2021 emerge infatti che si è passati da 111 impianti con una potenza installata complessiva di 650 kW ed una energia elettrica fotovoltaica prodotta di 725.000 kW a 1001 impianti con una potenza installata complessiva di 11.064,59 kW

martedì, 7 dicembre 2021, 17:49

Nasce ad Altopascio con il patrocinio del Comune lo Sportello di Avviamento all'Impresa Giovanile, un'iniziativa concreta a sostegno dei giovani promossa dalla Misericordia di Altopascio con la sinergia dello studio commercialista Bernardini e il supporto dell'ingegner Patrizia Grassini